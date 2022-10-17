Левандовски высказался о поражении от «Реала»

Звездный центрфорвард каталонской «Барселоны» Роберт Левандовски прокомментировал поражение от мадридского «Реала» в матче девятого тура чемпионата Испании. «Сине-гранатовые» уступили на «Сантьяго Бернабеу» со счетом 1:3.

«Сейчас нам больно, однако эта неудача заставит нас работать еще сильнее», - говорится в сообщении польского голеадора в соцсетях.

После девяти туров «Реал» опережает «сине-гранатовых» на три балла. В следующем матче чемпионата Испании подопечные Хави Эрнандеса на своем поле примут «Вильярреал». Встреча состоится в четверг, 20 октября.