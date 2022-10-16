Касильяс потерял более 3 млн подписчиков после «каминг-аута»

Не так давно заслуженный вратарь мадридского «Реала» Икер Касильяс, с именем которого связаны не только успехи клуба, но и самый славный период в истории испанской сборной, сделал «каминг-аут», сказав, что он гей. Подробностей Касильяс не сообщил, и вообще, у кое-кого появились подозрения, что это розыгрыш.

Но, тем не менее, сразу после этого аккаунт экс-голкипера в популярной социальной сети потерял около трех миллионов подписчиков. С 12,3 миллионов подписчиков их количество сократилось до 9,6 миллионов человек.

Напомним, что «каминг-аут» Касильяса произошел ровно неделю тому назад.