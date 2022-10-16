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Чемпионат Испании. Ла Лига

Лапорта: «Мечтаю снова увидеть Месси в «Барселоне»

16 Октября 2022 • 08:16 Комментировать

Президент каталонской «Барселоны» Жоан Лапорта анонсировал встречу с воспитанником «сине-гранатовых» Лионелем Месси, ныне выступающим в чемпионате Франции за «ПСЖ». В последнее время ходят слухи о возвращении 35-летнего нападающего на «Камп Ноу».

«Мы встретимся на церемонии вручения «Золотого мяча» в Париже. Я прекрасно знаю, что значит для Лионеля «Барселона». Однако сейчас он принадлежит другому клубу, и мы должны уважать это. Многие каталонцы мечтают снова увидеть Месси в составе «Барселоны». Это и моя мечта», - цитирует руководителя Sport.es.

Месси защищал цвета первой команды «Барселоны» с 2005 по 2021 год. В составе каталонцев он забил 670 голов и отдал 302 ассиста в 776 играх.

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Евро-Футбол.Ру,
Барселона Лионель Месси Жоан Лапорта ПСЖ
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