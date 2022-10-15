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Чемпионат Испании. Ла Лига

«Севилья» ушла от зоны вылета, забив один мяч «Мальорке»

15 Октября 2022 • 21:27 Комментировать
Мальорка
0:1
Севилья
окончен

Представители нижней части таблицы чемпионата Испании, «Мальорка» и «Севилья», играли в девятом туре. Гости смогли лишь дважды пробить по воротам за 90 минут, но при этом добились победы  - 1:0. Неманья Гудель принес важный успех своей команде и позволил ей на три очка отдалиться от зоны вылета.

Протокол игры  
Мальорка0:1Севилья
  53'Гудель Неманья (0:1)
Райкович ПредрагВальент МартинРаильо АнтониоКопете Хосе 79' (Батталья Родриго ( 79') Маффео ПаблоКуфре БрианСанчес Антонио 67' (Дьедью Амат ( 67') Руис Иньиго  36'Баба Иддрису 57' (Анхель Луис ( 57') Ли Кан Ин 67' (Лаго Жуниор ( 67') Пратс Абдон 57' (Родригес Даниэль ( 57')
Запасные: Рикельме ЛеонардоГренье КлеманГонсалес ДжованниНастасич МатияРуссо ФранкоГарсия Пере
Буну ЯссинМонтьель Гонсало  28'Ньянзу ТангиМаркан Маркос  35'Теллес Алекс 67' (Гомес Алехандро ( 67') Гудель НеманьяРакитич ИванНавас Хесус 46' (Кармона Хосе Анхель ( 46') Торрес Оливер 84' (Сусо Хесус ( 84') Иско Аларкон 67' (Акунья Маркос ( 67') Ламела Эрик  45' 79' (Эн-Несири Юссеф ( 79')
Запасные: Дольберг КасперДмитрович МаркоСалас КикеДилейни ТомасЯнузай АднанХордан ХоанМир Рафа
15 октября. Стадион "Визит Мальорка Эстади".

 

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