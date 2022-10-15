«Севилья» ушла от зоны вылета, забив один мяч «Мальорке»

Представители нижней части таблицы чемпионата Испании, «Мальорка» и «Севилья», играли в девятом туре. Гости смогли лишь дважды пробить по воротам за 90 минут, но при этом добились победы - 1:0. Неманья Гудель принес важный успех своей команде и позволил ей на три очка отдалиться от зоны вылета.