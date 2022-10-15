«Севилья» ушла от зоны вылета, забив один мяч «Мальорке»

Представители нижней части таблицы чемпионата Испании, «Мальорка» и «Севилья», играли в девятом туре. Гости смогли лишь дважды пробить по воротам за 90 минут, но при этом добились победы - 1:0. Неманья Гудель принес важный успех своей команде и позволил ей на три очка отдалиться от зоны вылета.
Протокол игры
|53'Гудель Неманья (0:1)
Райкович Предраг•Вальент Мартин•Раильо Антонио•Копете Хосе79' (Батталья Родриго (79') •Маффео Пабло•Куфре Бриан•Санчес Антонио67' (Дьедью Амат (67') •Руис Иньиго• 36'Баба Иддрису57' (Анхель Луис (57') •Ли Кан Ин67' (Лаго Жуниор (67') •Пратс Абдон57' (Родригес Даниэль (57')
Буну Яссин•Монтьель Гонсало• 28'Ньянзу Танги•Маркан Маркос• 35'Теллес Алекс67' (Гомес Алехандро (67') •Гудель Неманья•Ракитич Иван•Навас Хесус46' (Кармона Хосе Анхель (46') •Торрес Оливер84' (Сусо Хесус (84') •Иско Аларкон67' (Акунья Маркос (67') •Ламела Эрик 45'79' (Эн-Несири Юссеф (79')
15 октября. Стадион "Визит Мальорка Эстади".
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