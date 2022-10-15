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Чемпионат Испании. Ла Лига

Кавани повторил достижение Коутиньо, ди Марии, Хамеса и Алексиса Санчеса

15 Октября 2022 • 20:57 Комментировать
Валенсия
2:2
Эльче
окончен

Нападающий «Валенсии» Эдинсон Кавани отметился дублем в поединке чемпионата Испании против «Эльче» (2:2).

Сегодняшние голы стали первыми для уругвайца в Ла Лиге. Таким образом, как отмечает Opta, 35-летний форвард – лишь пятый южноамериканец, забивавший в четырёх из пяти сильнейших европейских лиг. Прежде это удавалось Филиппе Коутиньо, Анхелю ди Марии, Хамесу Родригесу и Алексису Санчесу.

Эдинсон Кавани пополнил ряды «Валенсии» этим летом в качестве свободного агента. Ранее футболист выступал за английский «Манчестер Юнайтед», французский «Пари Сен-Жермен» и итальянские «Наполи» и «Палермо».

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Евро-Футбол.Ру,
Валенсия Анхель Ди Мария Алексис Санчес Хамес Родригес Эдинсон Кавани Филиппе Коутиньо
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