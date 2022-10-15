Кавани оформил дубль, но «Валенсия» всё равно не обыграла аутсайдера

«Валенсия» могла настичь ряд команд, которые делят четвёртое место Ла Лиги. Для этого нужно было дома обыграть главного аутсайдера, «Эльче». «Летучие мыши» выглядели гораздо сильнее, но были вынуждены отыгрываться после удара Пере Мильи с пенальти. Перед перерывом Эдинсон Кавани оформил дубль, но гости сравняли счет - Милья забил снова - 2:2.

«Валенсия» все же седьмая, ее соперник - 20-й.