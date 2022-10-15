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Чемпионат Испании. Ла Лига

Кавани оформил дубль, но «Валенсия» всё равно не обыграла аутсайдера

15 Октября 2022 • 19:15 Комментировать
Валенсия
2:2
Эльче
окончен

«Валенсия» могла настичь ряд команд, которые делят четвёртое место Ла Лиги. Для этого нужно было дома обыграть главного аутсайдера, «Эльче». «Летучие мыши» выглядели гораздо сильнее, но были вынуждены отыгрываться после удара Пере Мильи с пенальти. Перед перерывом Эдинсон Кавани оформил дубль, но гости сравняли счет - Милья забил снова - 2:2.

«Валенсия» все же седьмая, ее соперник - 20-й.

Протокол игры  
Валенсия2:2Эльче
  29'Милья Пере (0:1)
(1:1) Кавани Эдинсон41'  
(2:1) Кавани Эдинсон45'  
  65'Милья Пере (2:2)
Мамардашвили Георгий  26'Корреа ТьерриГабриэль ПаулистаДжюмарт Эрай  37'Гайя ХосеМуса Юнус  72' 75' (Мориба Илайкс ( 75') Нико ГонсалесАлмейда Андре IV 80' (Лато Тони ( 80') Клюйверт ДжастинКавани Эдинсон 46' (Дуро Уго ( 46') Лино Сэмуел
Запасные: Фулкье ДимитриВаскес ХесусFran PerezРиверо КристианЭррерин ЯгоМоскера КристианОзкаджар ДженкГильямон Уго
Бадия ЭдгарПаласиос Элибельтон  36'Роко Энсо 67' (Верду Гонсало ( 67') Бигас Педро 29' (Диего Гонсалес VII ( 29') Фернандес Хосан  39' 46' (Понсе Эсекель ( 46') Клерк КарлосКольядо Алекс 46' (Nicolas Fernandez5 ( 46'  69') Маскарель ОмарГутьеррес ХосеМоренте ТетеМилья Пере  78' 79' (Кина Домингуш ( 79')
Запасные: Нванкво ДжонПасторе ХавьерРохер МартиВернер АксельJesus LopezЛирола Поль
15 октября. Стадион "Месталья" (Валенсия).

 

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Евро-Футбол.Ру,
Валенсия Эдинсон Кавани Эльче
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