Кавани оформил дубль, но «Валенсия» всё равно не обыграла аутсайдера

«Валенсия» могла настичь ряд команд, которые делят четвёртое место Ла Лиги. Для этого нужно было дома обыграть главного аутсайдера, «Эльче». «Летучие мыши» выглядели гораздо сильнее, но были вынуждены отыгрываться после удара Пере Мильи с пенальти. Перед перерывом Эдинсон Кавани оформил дубль, но гости сравняли счет - Милья забил снова - 2:2.
«Валенсия» все же седьмая, ее соперник - 20-й.
Протокол игры
|29'Милья Пере (0:1)
|(1:1) Кавани Эдинсон41'
|(2:1) Кавани Эдинсон45'
|65'Милья Пере (2:2)
Мамардашвили Георгий• 26'Корреа Тьерри•Габриэль Паулиста•Джюмарт Эрай• 37'Гайя Хосе•Муса Юнус 72'75' (Мориба Илайкс (75') •Нико Гонсалес•Алмейда Андре IV80' (Лато Тони (80') •Клюйверт Джастин•Кавани Эдинсон46' (Дуро Уго (46') •Лино Сэмуел
Бадия Эдгар•Паласиос Элибельтон• 36'Роко Энсо67' (Верду Гонсало (67') •Бигас Педро29' (Диего Гонсалес VII (29') •Фернандес Хосан 39'46' (Понсе Эсекель (46') •Клерк Карлос•Кольядо Алекс46' (Nicolas Fernandez5 (46') • 69'Маскарель Омар•Гутьеррес Хосе•Моренте Тете•Милья Пере 78'79' (Кина Домингуш (79')
15 октября. Стадион "Месталья" (Валенсия).
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