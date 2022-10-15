​Роналдо: «У меня особая связь с Зизу»

Известный в прошлом форвард Роналдо высказался о Зинедине Зидане.

«У меня особая связь с Зизу, я очень его уважаю. Впервые мы пересеклись, когда он играл за «Ювентус», а я – за «Интер». С того момента у нас завязались отношения уважения. Когда я повредил колено, было большим сюрпризом увидеть, как он навестил меня в больнице. Он был первым человеком, кто пришёл ко мне, не считая членов моей семьи.

Что тогда мне сказал Зидан? Он сказал: «Выздоравливай скорее, потому что ты нужен футболу».

Мы немного поболтали. Мне доставил удовольствие разговор с ним в такой трудный момент», - сказал Роналдо, чьи слова приводит Football Italia.