В прессе продолжают обсуждать возможность возвращения Лионеля Месси в «Барселону». Как сообщает El Nacional, камбэку звёздного аргентинца на «Камп Ноу» может помешать провал «сине-гранатовых» в Лиге чемпионов. Набрав только одно очко в матчах против «Интера», каталонцы оказались на грани вылета – шансы на выход в плей-офф призрачны. Таким образом, «Барселона» потеряет потенциальный доход, а в вопросе возвращения Месси это важно, даже если игрока будут подписывать как свободного агента. Каталонцам придётся сокращать зарплатную ведомость, и приглашать футболистов с высоким окладом не получится.