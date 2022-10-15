«Барселона» решила избавиться от трёх топ-футболистов

Каталонская «Барселона» планирует расстаться с тремя топ-футболистами в грядущее трансферное окно. Об этом сообщают журналисты издания Sport.es.

Согласно сведениям источника, «сине-гранатовые» хотят существенно сократить зарплатную ведомость, в связи с чем должны убрать некоторых дорогостоящих игроков. В список «на выход» включены защитники Херард Пике и Жорди Альба, а также полузащитник Френки де Йонг.

Ранее сообщалось, что команду также покинет хавбек Серхио Бускетс.

«Барселона» занимает первое место в текущем розыгрыше испанской Ла Лиги. В этот уик-энд подопечные Хави Эрнандеса на выезде встретятся с мадридским «Реалом».