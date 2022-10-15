«Атлетико» принял решение по де Паулю

Аргентинский хавбек Родриго де Пауль больше не нужен мадридскому «Атлетико». Как стало известно газете Marca, руководство испанского топ-клуба планирует расстаться с 28-летним полузащитником в январское трансферное окно.

В настоящий момент трансферная стоимость полузащитника составляет 35 миллионов евро. «Атлетико» рассчитывает продать де Пауля после чемпионата мира – 2022. В клубе надеются, что Родриго сможет поднять свой ценник по итогам мундиаля.

В нынешнем сезоне полузащитник принял участие в девяти поединках, в которых отметился одним забитым мячом и голевой передачей.