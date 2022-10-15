Араухо ждёт возвращения Месси в «Барселону»

Центральный защитник каталонской «Барселоны» Рональд Араухо высказался о потенциальном возвращении аргентинского нападающего Лионеля Месси в стан «сине-гранатовых».

«Трансфер Месси? Будь я спортивным директором «Барселоны», то попробовал бы подписать Лионеля», - передает слова футболиста газета Marca.

Месси – воспитанник академии «Барселоны». За первую команду он выступал с 2005 по 2021 год. В настоящий момент 35-летний аргентинец играет в составе «ПСЖ». Его контракт с парижским топ-клубом истекает по завершении нынешнего сезона. В последнее время в СМИ активно обсуждается возможный камбэк нападающего на «Камп Ноу».