«ПСЖ» нашёл нападающего, который заменит Месси

Форвард Жоау Фелиш может в ближайшем будущем покинуть испанский чемпионат и продолжить карьеру во французской Лиге 1, рапортует AS.

По сведениям источника, заинтересованность в трансфере 22-летнего португальского нападающего проявляет «ПСЖ». Боссы парижского гранда рассматривают Жоау в качестве замены аргентинцу Лионелю Месси, который может покинуть клуб по завершении нынешнего сезона. Контракт 35-летнего форвард истекает в конце июня 2023 года.

Фелиш перешел в стан «матрасников» в 2019 году. За его трансфер мадридцы заплатили «Бенфике» 127 миллионов евро. Его контракт с «Атлетико» рассчитан до 2026 года.

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