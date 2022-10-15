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Чемпионат Испании. Ла Лига

Чуамени рассказал о настрое «Реала» на матч с «Барселоной»

15 Октября 2022 • 09:38 Комментировать

Опорный полузащитник «Реала» Орельен Чуамени высказался о поединке против каталонской «Барселоны» в девятом туре чемпионата Испании.

«С нетерпением жду этого матча. Это будет первое мое «эль класико» на «Сантьяго Бернабеу». Оба клуба будут настроены на победу, но мы постараемся сделать все возможное для успеха. Нужно показать свои лучшие качества, чтобы выиграть. Мы ведь «Реал» и должны стремиться только к победе», - передает слова футболиста пресс-служба «сливочных».

Матч «Реал» - «Барселона» состоится завтра, 16 октября, на стадионе «Сантьяго Бернабеу». Стартовый свисток прозвучит в 17:15 по московскому времени.

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Барселона Орельен Чуамени
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