​Президент «Барселоны» высказался о Месси

Президент «Барселоны» Жоан Лапорта высказался о нападающем Лионеле Месси, который сейчас выступает за «ПСЖ».

«Мы обязательно сделаем что-нибудь для признания лучшего игрока в истории «Барселоны». Месси всегда будет в нашей коллективной памяти. В это воскресенье исполнится 18 лет с его дебюта за «Барселону», и мы планируем что-то сделать. Признание Лео очень важно для нас. Многие каталонцы до сих пор ходят в футболках с его фамилией», - сказал Лапорта, чьи слова на своих страницах приводит Marca.

Действующий контракт связывает Лионеля Месси с «ПСЖ» до конца сезона 2022/2023. В соглашении прописана опция возможного продления ещё на год.