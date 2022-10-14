«Барселона» второй год подряд рискует остаться без плей-офф Лиги чемпионов. После ничьей с «Интером» (3:3) у каталонцев остаются призрачные шансы на финиш на второй позиции в группе.

После провала в Лиге чемпионов главный тренер «Барселоны» Хави провёл встречу с президентом клуба Жоаном Лапортой. Рулевой команды выделил три причины неудачного выступления – травмы, судейство и отсутствие лидерских качеств. В последнем случае, вероятно, речь идёт о том, что ментальные лидеры и капитаны (Серхио Бускетс, Херард Пике, Хорди Альба и Серхи Роберто) себя не проявили. Обо всём этом рассказывает AS.