Несколько авторитетных источников сообщают о желании Килиана Мбаппе покинуть «ПСЖ» как можно скорее. Французского форварда слухи снова стали связывать с «Реалом», что вряд ли кого-то удивляет. Всё-таки весной многие были уверены в переезде Мбаппе в Мадрид по завершению сезона, но всё сложилось иначе.

Впрочем, трансфер Килиана Мбаппе в «Реал» маловероятен. Как сообщает ESPN, ссылаясь на свои источники, в мадридском клубе сейчас сосредоточены на других целях. Причина, по которой «Реал» неохотно смотрит в сторону Мбаппе, заключается в том, как игрок повёл себя весной. Чуть ли не в последний момент он передумал переходить в «Реал» и подписал новый контракт с «ПСЖ». В мадридском клубе посчитали, что Килиан повёл себя неуважительно. Есть мнение, что историю с «Реалом» футболист использовал для получения более дорогого договора в Париже.