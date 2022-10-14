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​Трансфер Мбаппе в «Реал» маловероятен – названа причина слухи

14 Октября 2022 • 17:49 Комментировать (1)

Несколько авторитетных источников сообщают о желании Килиана Мбаппе покинуть «ПСЖ» как можно скорее. Французского форварда слухи снова стали связывать с «Реалом», что вряд ли кого-то удивляет. Всё-таки весной многие были уверены в переезде Мбаппе в Мадрид по завершению сезона, но всё сложилось иначе.

Впрочем, трансфер Килиана Мбаппе в «Реал» маловероятен. Как сообщает ESPN, ссылаясь на свои источники, в мадридском клубе сейчас сосредоточены на других целях. Причина, по которой «Реал» неохотно смотрит в сторону Мбаппе, заключается в том, как игрок повёл себя весной. Чуть ли не в последний момент он передумал переходить в «Реал» и подписал новый контракт с «ПСЖ». В мадридском клубе посчитали, что Килиан повёл себя неуважительно. Есть мнение, что историю с «Реалом» футболист использовал для получения более дорогого договора в Париже.

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид ПСЖ Килиан Мбаппе Трансферы футбола - зима 2023
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Комментарии (1)
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Vova52
14 Октября 2022 в 19:01
Obosrannii viskochka....
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