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Чемпионат Испании. Ла Лига

В «Барселоне» изменили задачу на сезон из-за вероятного провала в Лиге чемпионов

14 Октября 2022 • 13:42 Комментировать

Между президентом каталонской «Барселоны» Жоаном Лапортой и главным тренером команды Хави Эрнандесом состоялась встреча, на которой была скорректирована задача «сине-гранатовых» на нынешний сезон.

Как стало известно журналистам AS, теперь основной целью «Барселоны» является завоевание чемпионского титула в Ла Лиге. Лапорта выразил разочарование выступлением команды в Лиге чемпионов и отодвинул еврокубки на второй план.

«Барселона» находится на грани вылета из Лиги чемпионов. За два тура до завершения групповой стадии подопечные Хави с четырьмя очками занимают третье место, отставая от идущего вторым «Интера» на три балла.

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Евро-Футбол.Ру,
Барселона Жоан Лапорта Хави Эрнандес
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