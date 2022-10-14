В «Барселоне» изменили задачу на сезон из-за вероятного провала в Лиге чемпионов

Между президентом каталонской «Барселоны» Жоаном Лапортой и главным тренером команды Хави Эрнандесом состоялась встреча, на которой была скорректирована задача «сине-гранатовых» на нынешний сезон.

Как стало известно журналистам AS, теперь основной целью «Барселоны» является завоевание чемпионского титула в Ла Лиге. Лапорта выразил разочарование выступлением команды в Лиге чемпионов и отодвинул еврокубки на второй план.

«Барселона» находится на грани вылета из Лиги чемпионов. За два тура до завершения групповой стадии подопечные Хави с четырьмя очками занимают третье место, отставая от идущего вторым «Интера» на три балла.