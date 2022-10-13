«Аякс» планирует подписать грузинского вратаря «Валенсии»

«Аякс» серьёзно заинтересован в грузинском вратаре «Валенсии» Георгии Мамардашвили.

По информации Relevo, руководство нидерландского топ-клуба планировало подписать голкипера ещё в последние дни летнего трансферного окна. Сообщается, что на прошлой неделе боссы амстердамцев вновь отправили скаутов посмотреть на грузинского стража ворот с намерением подписать Георгия этой зимой.

За неполные два сезона на «Месталье» Мамардашвили провёл 26 матчей в футболке «летучих мышей» в рамках испанской Ла Лиги. В текущей кампании первенства «Валенсия» занимает седьмую строчку.

