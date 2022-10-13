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Чемпионат Испании. Ла Лига

«Аякс» планирует подписать грузинского вратаря «Валенсии»

13 Октября 2022 • 21:35 Комментировать
Валенсия
...
Эльче
1 1.40 X 4.70 2 8.00
15.10 17:15

«Аякс» серьёзно заинтересован в грузинском вратаре «Валенсии» Георгии Мамардашвили.

По информации Relevo, руководство нидерландского топ-клуба планировало подписать голкипера ещё в последние дни летнего трансферного окна. Сообщается, что на прошлой неделе боссы амстердамцев вновь отправили скаутов посмотреть на грузинского стража ворот с намерением подписать Георгия этой зимой.

За неполные два сезона на «Месталье» Мамардашвили провёл 26 матчей в футболке «летучих мышей» в рамках испанской Ла Лиги. В текущей кампании первенства «Валенсия» занимает седьмую строчку.
 

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Евро-Футбол.Ру,
Валенсия Аякс Георгий Мамардашвили
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ВАЛЕНСИЯ ЭЛЬЧЕ
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