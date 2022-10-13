Килиан Мбаппе недоволен ситуацией в «ПСЖ» и хочет сменить клуб как можно скорее, о чём европейские СМИ пишут уже несколько дней. Слухи снова стали связывать 23-летнего француза с «Реалом», но мадридский клуб, боровшийся за форварда летом, не будет предпринимать никаких усилий и бороться за Мбаппе. Об этом в телешоу El Chiringuito сообщил журналист Хосеп Педероль.

Многие ожидали, что летом Килиан Мбаппе окажется в «Реале», но вместо этого нападающий решил подписать новый контракт с «ПСЖ» - до средины 2025 года. Ходили слухи, что после этого в мадридском клубе обиделись на Мбаппе, посчитав, что игрок использовал «Реал» ради выбивания более щедрого контракта в Париже.