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Чемпионат Испании. Ла Лига

​«Реал» принял решение по Мбаппе слухи

13 Октября 2022 • 17:27 Комментировать

Килиан Мбаппе недоволен ситуацией в «ПСЖ» и хочет сменить клуб как можно скорее, о чём европейские СМИ пишут уже несколько дней. Слухи снова стали связывать 23-летнего француза с «Реалом», но мадридский клуб, боровшийся за форварда летом, не будет предпринимать никаких усилий и бороться за Мбаппе. Об этом в телешоу El Chiringuito сообщил журналист Хосеп Педероль.

Многие ожидали, что летом Килиан Мбаппе окажется в «Реале», но вместо этого нападающий решил подписать новый контракт с «ПСЖ» - до средины 2025 года. Ходили слухи, что после этого в мадридском клубе обиделись на Мбаппе, посчитав, что игрок использовал «Реал» ради выбивания более щедрого контракта в Париже.

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Реал Мадрид ПСЖ Килиан Мбаппе Трансферы футбола - зима 2023
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