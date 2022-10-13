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Чемпионат Испании. Ла Лига

Фелиш определился со своим будущим в «Атлетико»

13 Октября 2022 • 12:31 Комментировать

Португальский форвард Жоау Фелиш, правами на которого владеет мадридский «Атлетико», задумался над сменой клубной прописки. Как сообщает El Partidazo de COPE, 22-летнего игрока не устраивает его роль в команде, и он планирует покинуть команду в январе.

В нынешнем сезоне чемпионата Испании нападающий принял участие в восьми поединках, в которых отметился тремя результативными передачами.

Фелиш связан контрактным обязательствами с мадридским топ-клубом до середины 2026 года. Его нынешняя трансферная стоимость составляет 70 миллионов евро. Ранее ходили слухи об интересе к Жоау со стороны «Реала» и «МЮ».

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Евро-Футбол.Ру,
Атлетико Мадрид Жоау Фелиш
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