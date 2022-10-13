Роналдо назвал главного фаворита на «Золотой мяч»

Легендарный бразильский нападающий Роналдо рассказал, кто должен получить «Золотой мяч» в этом году. По его мнению, престижную награду вручат форварду сборной Франции и «Реала» Кариму Бензема.

«У Карима великолепные достижения, я не думаю, что он может проиграть в голосовании. Конечно, у других футболистов тоже есть шансы, но есть огромная разница между тем, чего добился Бензема, и тем, что покорилось остальным», - передает слова бразильца Noti Merica.

Церемония вручения престижной награды пройдет 17 октября.

В минувшем сезоне Бензема стал чемпионом Испании и триумфатором Лиги чемпионов в составе мадридского «Реала».