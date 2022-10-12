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Чемпионат Испании. Ла Лига

​Президент «Реала» решил избавиться от Азара слухи

12 Октября 2022 • 15:40 Комментировать

Президент «Реала» Флорентино Перес устал от отношения Эдена Азара к делу и решил избавиться от бельгийского вингера. Об этом рассказывает El Nacional. По данным источника, мадридский клуб готов отпустить Азара в другой клуб бесплатно. При таком раскладе «сливочные» все равно останутся в серьёзном плюсе из-за высокой зарплаты футболиста.

Во вторник Эден Азар с первых минут вышел на матч Лиги чемпионов против «Шахтёра». Бельгиец выступил слабо и по ходу второго тайма был заменён на Винисиуса Жуниора.

Эден Азар выступает за «Реал» с лета 2019 года. При этом он провёл за клуб только 71 матч, поскольку часто попадал в лазарет.

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Эден Азар
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