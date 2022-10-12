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Чемпионат Испании. Ла Лига

Экс-президент «Барселоны» оценил шансы Месси вернуться

12 Октября 2022 • 11:34 Комментировать

Экс-президент каталонской «Барселоны» Жоан Гаспар поделился мнением о возможном возвращении аргентинского форварда Лионеля Месси в стан «сине-гранатовых». В данный момент нападающий выступает во Франции за «ПСЖ».

«Я буду рад, если Лео вернется в клуб. Но сделать это в статусе футболиста будет непросто. Время идет, а у него действующий контракт. Мне бы хотелось, чтобы он вернулся в качестве посла или еще кого-то. Пусть возвращается со своей семьей и наслаждается этим городом», - передает слова Гаспара Radio Marca.

Месси – воспитанник академии «Барселоны». За первую команду «сине-гранатовых» он выступал с 2005 по 2021 год.

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Евро-Футбол.Ру,
Барселона Лионель Месси ПСЖ Жоан Гаспар
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