«Барселона» нашла замену Бускетсу

Каталонская «Барселона» занимается поиском футболиста, который заменит в середине поля испанца Серхио Бускетса. Опытный игрок планирует покинуть «сине-гранатовых» по завершении нынешнего сезона.

Как стало известно Managing Barca, в сферу интересов каталонцев попал 21-летний аргентинский хавбек Энцо Фернандес, правами на которого владеет лиссабонская «Бенфика». Трансферная стоимость игрока оценивается в 20 миллионов евро. В текущем сезоне Примейры хавбек отметился голом и результативной передачей.

Бускетс – воспитанник «Барселоны». За первую команду «сине-гранатовых» он выступает с 2008 года.