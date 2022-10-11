Переговорный процесс между «Реалом» и Винисиусом Жуниором о новом контракте оказался в тупике. Причина – завышенные, по мнению мадридского клуба, требования бразильца по заработной плате. Об этом рассказывает El Nacional.

Отмечается, что Винисиус Жуниор хочет стать самым высокооплачиваемым игроком «Реала». 22-летний форвард не собирается подписывать новый трудовой договор, пока его требования не будут выполнены.

По данным источника, в переговорах с «Реалом» Винисиус использует «ПСЖ». Бразилец говорит о возможном переходе во французский клуб летом 2024 года на правах свободного агента.