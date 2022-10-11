​Три клуба Ла Лиги требуют извинений от главы федерации

Глава Королевской испанской федерации футбола Луис Рубиалес в последние месяцы часто попадает в скандалы. Ранее его обвиняли в трате денег федерации на отдых, в том числе не очень приличный. Рубиалес опровергал те сообщения. Теперь же в прессу просочилась предполагаемая переписка функционера, в которой он пренебрежительно отзывается о «Валенсии», «Севилье» и «Вильярреале».

Эти три клуба Ла Лиги опубликовали совместное заявление, в котором называют слова Рубиалеса недопустимыми и оскорбительными. «Валенсия», «Севилья» и «Вильярреал» требуют от главы федерации публичных извинений.