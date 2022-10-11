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Чемпионат Испании. Ла Лига

​Три клуба Ла Лиги требуют извинений от главы федерации

11 Октября 2022 • 14:41 Комментировать

Глава Королевской испанской федерации футбола Луис Рубиалес в последние месяцы часто попадает в скандалы. Ранее его обвиняли в трате денег федерации на отдых, в том числе не очень приличный. Рубиалес опровергал те сообщения. Теперь же в прессу просочилась предполагаемая переписка функционера, в которой он пренебрежительно отзывается о «Валенсии», «Севилье» и «Вильярреале».

Эти три клуба Ла Лиги опубликовали совместное заявление, в котором называют слова Рубиалеса недопустимыми и оскорбительными. «Валенсия», «Севилья» и «Вильярреал» требуют от главы федерации публичных извинений.  

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Евро-Футбол.Ру,
Валенсия Вильярреал Севилья Луис Рубиалес
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