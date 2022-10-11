Один из лидеров «Валенсии» Хосе Гайя может продлить контракт с «летучими мышами».

По информации Tribuna Deportiva, левый защитник уже согласовал условия сделки с руководством клуба. Новый контракт испанского футболиста рассчитан до 2028 года. Сообщается, что новое соглашение игрока позволит «Валенсии» уложиться в лимит по зарплатам, а официальное объявление о продлении контракта будет в ближайшие дни.

Гайя является воспитанником «Валенсии», дебютировав за основной состав в сезоне 2013/2014. За свою карьеру на «Месталье» Хосе провёл 296 матчей в рамках всех состязаний.

