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Чемпионат Испании. Ла Лига

Гайя продлит контракт с «Валенсией» в ближайшие дни слухи

11 Октября 2022 • 12:29 Комментировать
Валенсия
...
Эльче
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15.10 17:15

Один из лидеров «Валенсии» Хосе Гайя может продлить контракт с «летучими мышами».

По информации Tribuna Deportiva, левый защитник уже согласовал условия сделки с руководством клуба. Новый контракт испанского футболиста рассчитан до 2028 года. Сообщается, что новое соглашение игрока позволит «Валенсии» уложиться в лимит по зарплатам, а официальное объявление о продлении контракта будет в ближайшие дни.

Гайя является воспитанником «Валенсии», дебютировав за основной состав в сезоне 2013/2014. За свою карьеру на «Месталье» Хосе провёл 296 матчей в рамках всех состязаний.
 

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Евро-Футбол.Ру,
Валенсия Хосе Гайя
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ВАЛЕНСИЯ ЭЛЬЧЕ
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