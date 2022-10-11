Гризманн: «Я сделал всё, чтобы остаться в «Атлетико»

Форвард Антуан Гризманн доволен, что мадридскому «Атлетико» удалось договориться о его трансфере с каталонской «Барселоной».

«Очень рад этой сделке. Я хотел стать частью «Атлетико», и это свершилось. Буду продолжать наслаждаться клубом, партнерами по команде, нашим стадионом и болельщиками. Я сделал все возможное, чтобы остаться», - приводит слова Гризманна газета Marca.

Ранее стало известно, что «Атлетико» выкупил 31-летнего француза у «Барселоны». Сумма сделки составила 18 миллионов евро.

В текущем розыгрыше Ла Лиги Антуан провел 11 поединков, в которых записал на свой счет три забитых мяча и две результативные передачи.