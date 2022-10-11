Асенсио выбрал между «Реалом» и «Барселоной»

Полузащитник мадридского «Реала» Марко Асенсио не планирует покидать «сливочных» и переходить в каталонскую «Барселону». Об этом стало известно журналистам AS.

Ранее в прессе ходили слухи о том, что 26-летний хавбек может заключить контракт с «сине-гранатовыми». Однако близкое окружение футболиста дало опровержение, заявив, что Марко намерен продолжать бороться за место в стартовом составе «Реала».

Асенсио выступает за мадридский гранд с лета 2015 года. Действующее трудовое соглашение полузащитника с «Реалом» рассчитано до окончания нынешнего сезона. Его стоимость оценивается в 35 миллионов евро.