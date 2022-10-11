Раскрыты детали трансфера Гризманна из «Барселоны» в «Атлетико»

Испанские журналисты разузнали финансовые детали трансфера нападающего каталонской «Барселоны» Антуана Гризманна в мадридский «Атлетико».

Как сообщается на страницах Mundo Deportivo, руководство «королевского» клуба заплатит за трансфер 31-летнего французского форварда не 20 миллионов евро, а 18. Если в будущем «матрасники» продадут Антуана за сумму, превышающую 18 миллионов, разница между 18 млн и суммой трансфера до 40 млн пойдет в копилку каталонцев.

В текущем сезоне Гризманн выступает за «Атлетико» на правах аренды. Он отметился тремя забитыми мячами и двумя голевыми передачами в 11 встречах.