Анчелотти: «У Лунина есть все качества, чтобы стать великим вратарём»

Наставник мадридского «Реала» Карло Анчелотти поделился мнением об украинском вратаре команды Андрее Лунине.

«У него все отлично. Андрей достаточно молодой голкипер, у него все впереди. Ему сейчас не хватает опыта. А так у Лунина есть все качества, чтобы стать великим вратарем», - приводит слова итальянского специалиста портал Goal.com.

В текущем сезоне Лунин провел три поединка за «королевский» клуб, в которых пропустил два мяча. Украинец играет за мадридскую команду с 2018 года. Его трудовое соглашение со «сливочными» рассчитано до середины 2024 года.