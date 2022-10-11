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Чемпионат Испании. Ла Лига

Анчелотти: «У Лунина есть все качества, чтобы стать великим вратарём»

11 Октября 2022 • 07:33 Комментировать

Наставник мадридского «Реала» Карло Анчелотти поделился мнением об украинском вратаре команды Андрее Лунине.

«У него все отлично. Андрей достаточно молодой голкипер, у него все впереди. Ему сейчас не хватает опыта. А так у Лунина есть все качества, чтобы стать великим вратарем», - приводит слова итальянского специалиста портал Goal.com.

В текущем сезоне Лунин провел три поединка за «королевский» клуб, в которых пропустил два мяча. Украинец играет за мадридскую команду с 2018 года. Его трудовое соглашение со «сливочными» рассчитано до середины 2024 года.

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Карло Анчелотти Андрей Лунин
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