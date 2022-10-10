​Иньеста оценил возможность возвращения Месси в «Барселону»

Известный в прошлом футболист «Барселоны» Андрес Иньеста хочет вернуться в клуб, только уже не в роли футболиста. В ходе интервью для La Gazzetta dello Sport Иньеста также ответил на вопрос о том, может ли Лионель Месси снова стать игроком «Барселоны».

«Вернётся ли Месси? Не зная делателей, такой расклад кажется сложным. Но в футболе ты никогда ничего не знаешь наверняка», - сказал Иньеста.

Напомним, что Лионель Месси покинул «Барселону» летом прошлого года. В настоящий момент аргентинец выступает за «ПСЖ». Летом Месси может обрести статус свободного агента, если к тому моменту его контракт не будет продлён.