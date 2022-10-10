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Чемпионат Испании. Ла Лига

​Иньеста оценил возможность возвращения Месси в «Барселону»

10 Октября 2022 • 16:26 Комментировать

Известный в прошлом футболист «Барселоны» Андрес Иньеста хочет вернуться в клуб, только уже не в роли футболиста. В ходе интервью для La Gazzetta dello Sport Иньеста также ответил на вопрос о том, может ли Лионель Месси снова стать игроком «Барселоны».

«Вернётся ли Месси? Не зная делателей, такой расклад кажется сложным. Но в футболе ты никогда ничего не знаешь наверняка», - сказал Иньеста.

Напомним, что Лионель Месси покинул «Барселону» летом прошлого года. В настоящий момент аргентинец выступает за «ПСЖ». Летом Месси может обрести статус свободного агента, если к тому моменту его контракт не будет продлён.

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Евро-Футбол.Ру,
Барселона Лионель Месси Андрес Иньеста
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