​Иньеста: «Хочу вернуться в «Барселону»

Бывший футболист «Барселоны» Андрес Иньеста заявил о желании вернуться в каталонский клуб. В настоящий момент 38-летний испанец выступает за «Виссел Кобе» в Японии.

«Я проведу здесь ещё год, а там посмотрим. Я хочу вернуться в «Барселону», но не знаю, на какую роль. Тренер, спортивный директор или что-то другое. В любом случае мне придётся трансформироваться, потому что я всё ещё чувствую себя футболистом», - сказал Иньеста La Gazzetta Dello Sport.

Будучи футболистом «Барселоны», Андрес Иньеста провёл за первую команду 674 официальных матча. В них полузащитник забил 57 голов и отдал 138 результативных передач на партнёров.