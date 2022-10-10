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Чемпионат Испании. Ла Лига

В «Барселоне» назвали плюсы от продажи Гризманна

10 Октября 2022 • 12:10 Комментировать

Владелец каталонской «Барселоны» Жоан Лапорта прокомментировал договоренность с мадридским «Атлетико» по трансферу французского форварда Антуана Гризманна.

«Детали сделки уже согласованы. Это успешный трансфер для нашего клуба. Мы заработаем 20 миллионов, а еще четыре можем получить в качестве бонусов. Наш клуб в плюсе. Если бы Антуан вернулся обратно, наша зарплатная ведомость увеличилась бы на 36 миллионов. Это была бы трагедия», - передает слова руководителя Mundo Deportivo.

В нынешнем сезоне 31-летний француз играет за «матрасников» на правах аренды. На его счету два гола и один ассист в восьми встречах.

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Евро-Футбол.Ру,
Атлетико Мадрид Барселона Жоан Лапорта Антуан Гризманн
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