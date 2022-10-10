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Чемпионат Испании. Ла Лига

«Барселона» сообщила, что договорилась с «Атлетико» по трансферу Гризманна

10 Октября 2022 • 09:07 Комментировать

Между каталонской «Барселоной» и мадридским «Атлетико» есть договоренность по трансферу французского нападающего Антуана Гризманна. Об этом заявил директор «сине-гранатовых» Матеу Алемани.

«Сделка была согласована на прошлой неделе. Главное то, что мы добились важного – серьезно разгрузили зарплатную ведомость», - передает слова функционера Mundo Deportivo.

В настоящий момент Гризманн выступает за «матрасников» на правах аренды, рассчитанной до лета 2023 года.

В нынешнем сезоне чемпионата Испании 31-летний нападающий провел восемь матчей, отметившись двумя забитыми мячами и одной голевой передачей.

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Евро-Футбол.Ру,
Атлетико Мадрид Барселона Антуан Гризманн
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