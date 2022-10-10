«Барселона» сообщила, что договорилась с «Атлетико» по трансферу Гризманна

Между каталонской «Барселоной» и мадридским «Атлетико» есть договоренность по трансферу французского нападающего Антуана Гризманна. Об этом заявил директор «сине-гранатовых» Матеу Алемани.

«Сделка была согласована на прошлой неделе. Главное то, что мы добились важного – серьезно разгрузили зарплатную ведомость», - передает слова функционера Mundo Deportivo.

В настоящий момент Гризманн выступает за «матрасников» на правах аренды, рассчитанной до лета 2023 года.

В нынешнем сезоне чемпионата Испании 31-летний нападающий провел восемь матчей, отметившись двумя забитыми мячами и одной голевой передачей.