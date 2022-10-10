Лапорта: «Было много запросов по трансферу де Йонга за большие деньги»

Президент «Барселоны» Жоан Лапорта высказался о трансферных предложениях по голландскому полузащитнику Френки де Йонгу, которые каталонский гранд получал прошлым летом.

«Барселона» получила много предложений по этому игроку от английских клубов. Это было внушительные деньги, но мы решили сохранить Френки в команде», - приводятся слова руководителя в социальных сетях инсайдера Фабрицио Романо.

В летнее трансферное окно сообщалось об интересе к де Йонгу со стороны лондонского «Челси» и «Манчестер Юнайтед».

В текущем сезоне голландец принял участие в семи играх и забил один гол. Его контракт с «сине-гранатовыми» рассчитан до середины 2026 года.