Хави поделился ожиданиями от матча с «Реалом»

Рулевой каталонской «Барселоны» Хави Эрнандес поделился ожиданиями от встречи с мадридским «Реалом» в рамках девятого тура чемпионата Испании.

«Это будет непредсказуемый поединок. Всегда трудно предсказать, как закончится матч «Барселоны» против «Реала». В прошлом году мы вообще уступили со счетом 0:4. Поэтому трудно что-то загадывать», - передает слова специалиста газета Marca.

«Эль класико» состоится на стадионе «Сантьяго Бернабеу» в Мадриде 16 октября.

Перед этой встречей «Барселона» и «Реал» имеют одинаковое количество очков. «Сине-гранатовые» опережают «сливочных» благодаря лучшей разнице голов.