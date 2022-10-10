«Барселона» выиграла семь матчей подряд в Ла Лиге с общим счётом 20:1

Каталонская «Барселона» успешно выступает в новом розыгрыше испанского чемпионата. Подопечные Хави Эрнандеса выиграли последние семь матчей с разницей 20:1. Единственный мяч «сине-гранатовые» пропустили от «Реала Сосьедад» (4:1).

В последнем поединке, состоявшемся 9 октября, «Барселона» отпраздновала минимальную победу над «Сельтой» со счетом 1:0. В следующем туре каталонцы встретятся с мадридским «Реалом» на «Сантьяго Бернабеу».

По итогам восьми туров Ла Лиги команда Хави с 22 баллами лидирует в турнирной таблице, опережая «королевский» клуб по дополнительным показателям.