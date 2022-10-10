«Барселона» установит статую в честь Месси

Каталонская «Барселона» планирует установить статую в честь аргентинского форварда Лионеля Месси. Об этом в разговоре с представителями СМИ поведал президент «сине-гранатовых» Жоан Лапорта.

«Мы собираемся установить статую Месси возле «Камп Ноу». Это решение уже согласовано», - передает слова руководителя портал Goal.com.

Месси является воспитанником академии «сине-гранатовых». За первую команду он выступал с 2005 по 2021 год. Летом прошлого года Лионель на правах свободного агента перебрался во французский «ПСЖ». Его контракт с парижским грандом истекает по окончании нынешнего сезона.