Энрике - о Касильясе: «Вместе того, чтобы извиниться и признать ошибку, лучше врите всем»

Экс-футболист сборной Испании и «Ливерпуля» Хосе Энрике высказался о ситуации вокруг легендарного вратаря «Реала» Икера Касильяса. Ранее в соцсетях Икера появилось сообщение, что он – гей.

«Вместе того, чтобы извиниться и признать ошибку, лучше врите всем», - оставил сообщение Энрике в социальных сетях.

Напомним, что спустя некоторое время запись была удалена. Касильяс выступил с заявлением о том, что его аккаунт был взломан, и принес извинения ЛГБТ-сообществу.

За «Реал» Икер выступал с 1998 по 2015 год. В составе сборной Испании вратарь провел 167 матчей и пропустил 94 мяча.