Касильяс объяснил «признание» в нетрадиционной сексуальной ориентации

Бывший голкипер «Реала» Икер Касильяс в воскресенье оставил в социальной сети сообщение, в котором он признаётся в нетрадиционной сексуальной ориентации. В скором времени сообщение пропало, а испанские СМИ говорили о том, что экс-игрок сборной Испании просто пошутил. Теперь Касильяс объяснил ситуацию.

«Аккаунт был взломан. К счастью, всё в порядке. Извиняюсь перед всеми моими подписчиками. И, конечно, сильнее всего извиняюсь перед ЛГБТ-сообществом», - написал Касильяс.

Напомним, что Икер Касильяс был вынужден завершить футбольную карьеру в 2020 году из-за проявившихся проблем с сердцем.