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​Касильяс удалил признание в нетрадиционной сексуальной ориентации – это могла быть шутка

09 Октября 2022 • 17:17 Комментировать (1)

В воскресенье известный в прошлом испанский вратарь Икер Касильяс всколыхнул футбольную общественность. В социальной сети экс-голкипер «Реала» написал, что он гей.

В скором времени Икер Касильяс удалил эту запись. Испанские СМИ считают, что бывший футболист «Реала» пошутил. В последнее время в прессе ходили слухи о новых отношениях Касильяса после расставания с Сарой Кабронеро.

Икеру Касильясу пришлось завершить карьеру в 2020 году из-за проблем с сердцем. Последним клубом в карьере вратаря стал «Порту». Ранее Касильяс на протяжении долгих лет играл за «Реал». В составе «сливочных» Икер провёл 725 матчей.

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Икер Касильяс
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Комментарии (1)
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Alex1972
09 Октября 2022 в 17:37
Он другое удалил... Поэтому теперь он не гей, а транс... Хотя какая разница.... А-ха-ха-ха...
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