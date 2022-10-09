​Касильяс удалил признание в нетрадиционной сексуальной ориентации – это могла быть шутка

В воскресенье известный в прошлом испанский вратарь Икер Касильяс всколыхнул футбольную общественность. В социальной сети экс-голкипер «Реала» написал, что он гей.

В скором времени Икер Касильяс удалил эту запись. Испанские СМИ считают, что бывший футболист «Реала» пошутил. В последнее время в прессе ходили слухи о новых отношениях Касильяса после расставания с Сарой Кабронеро.

Икеру Касильясу пришлось завершить карьеру в 2020 году из-за проблем с сердцем. Последним клубом в карьере вратаря стал «Порту». Ранее Касильяс на протяжении долгих лет играл за «Реал». В составе «сливочных» Икер провёл 725 матчей.