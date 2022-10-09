Пуйоль отреагировал на признание Касильяса в нетрадиционной сексуальной ориентации

Бывший защитник «Барселоны» Карлес Пуйоль отреагировал на заявление бывшего партнёра по сборной Испании Икера Касильяса. Экс-голкипер мадридского «Реала» выложил пост в социальной сети, в котором признался в нетрадиционной сексуальной ориентации.

Пуйоль ответил ему своим сообщением: «Пришло время рассказать нашу историю, Икер». В конце поста были эмодзи сердце и поцелуй.

Напомним, Пуйоль закончил с профессиональным футболом в 2014 году. На протяжении всей игровой карьеры он защищал цвета «Барселоны», за которую провел 593 матча, забил 19 голов и сделал 13 результативных передач.