Известный в прошлом испанский голкипер Икер Касильяс признался в нетрадиционной сексуальной ориентации.

«Надеюсь, вы уважаете меня, я – гей», - написал Касильяс в социальных сетях.

Икер Касильяс известен главным образом по выступлениям за мадридский «Реал», воспитанником которого он является. Испанец считается одним из лучших вратарей в истории футбола. Последние годы своей карьеры Касильяс провёл в «Порту». Икеру пришлось повесить перчатки на гвоздь досрочно из-за проблем с сердцем.

За сборную Испании Икер Касильяс провёл 167 матчей. В 102 из них голкипер оставлял свои владения «сухими».