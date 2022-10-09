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Чемпионат Испании. Ла Лига

​Касильяс: «Я – гей» молния

09 Октября 2022 • 16:05 Комментировать (5)

Известный в прошлом испанский голкипер Икер Касильяс признался в нетрадиционной сексуальной ориентации.

«Надеюсь, вы уважаете меня, я – гей», - написал Касильяс в социальных сетях.

Икер Касильяс известен главным образом по выступлениям за мадридский «Реал», воспитанником которого он является. Испанец считается одним из лучших вратарей в истории футбола. Последние годы своей карьеры Касильяс провёл в «Порту». Икеру пришлось повесить перчатки на гвоздь досрочно из-за проблем с сердцем.

За сборную Испании Икер Касильяс провёл 167 матчей. В 102 из них голкипер оставлял свои владения «сухими».

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Икер Касильяс
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Комментарии (5)
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CERG
09 Октября 2022 в 16:23
Чет я сомневаюсь)
zurukukkkk
09 Октября 2022 в 16:23
а нам нахрена это знать???
или в еф такие есть?
CERG
09 Октября 2022 в 16:24
Своих не бросаем))..
roksanvanino2015
09 Октября 2022 в 16:20
та какой то странный троллинг
у него жена числилась и дети есть
kostet
09 Октября 2022 в 16:11
Следующий Соболев.
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