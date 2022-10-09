Кака: «Неймару было так плохо в «ПСЖ», что он хотел вернуться в «Барселону»

Экс-полузащитник мадридского «Реала» и сборной Бразилии Кака рассказал о том, как нападающий «ПСЖ» Неймар хотел вернуться в каталонскую «Барселону» в 2019 году.

«Мы с ним близкие товарищи. Много общаемся и, конечно, я знал, что несколько лет назад Неймару было очень плохо в Париже. Тогда он хотел вернуться в «Барселону» из-за проблем с болельщиками. Сейчас же все изменилось, и он счастлив в «ПСЖ». Неймар связывает будущее с этим клубом, для него это перспективный проект», - передает слова Кака beIN Sports.

В сезоне-2022/2023 30-летний нападающий сыграл десять поединков в чемпионате Франции, в которых забил восемь голов и отдал семь результативных передач.