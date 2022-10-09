Анчелотти вошёл в топ-3 тренеров по победам с «Реалом» в Ла Лиге

Мадридский «Реал» одолел на выезде «Хетафе» (1:0) в матче очередного тура чемпионата Испании. Эта победа стала 90-й для главного тренера «сливочных» Карло Анчелотти у руля «королевского» клуба в рамках Ла Лиги, об этом сообщил инсайдер Педро Мартин в своих социальных сетях.

Итальянский тренер опередил Лео Бенхаккера и поднялся на третье место в истории «сливочных» по данному статистическому показателю. Впереди Анчелотти располагаются Зинедин Зидан (124) и Мигель Муньос (257).

При этом стоит отметить, что у Карло самый высокий процент побед среди этих тренеров - 73% (90 побед в 122 играх).