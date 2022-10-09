Хави рассказал, что думает об игре Дембеле

Рулевой каталонской «Барселоны» Хави Эрнандес поделился мнением об игре нападающего команды Усмана Дембеле.

«У Дембеле огромный потенциал, я доволен его профессионализмом. Усман играет большую роль для команды, но при этом он должен делать гораздо больше. Дембеле нужно выкладываться на 100 процентов в каждом поединке. Он способен на это», - цитирует специалиста Sportbild.

В текущем сезоне чемпионата Испании 25-летний француз провел семь матчей, в которых отметился двумя забитыми мячами и двумя результативными передачами.