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Чемпионат Испании. Ла Лига

«Реал» нашёл замену Анчелотти и нового суперфорварда

09 Октября 2022 • 08:57 Комментировать

В мадридском «Реале» начали подыскивать нового тренера, который в будущем заменит итальянского специалиста Карло Анчелотти. Вполне вероятно, что 63-летний наставник покинет «сливочных» по окончании нынешнего сезона.

Согласно сведениям El Nacional, приоритетным вариантом для руководства «Реала» является Хаби Алонсо, недавно возглавивший леверкузенский «Байер». Мадридцы могут переманить специалиста летом следующего года.

Кроме того, чемпион Испании запланировал два трансфера на лето 2024 года. Флорентино Перес собирается подписать норвежца Эрлинга Холанна и бразильца Эндрика.

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Карло Анчелотти Хаби Алонсо Эрлинг Холанн Эндрик
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