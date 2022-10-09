«Барселона» приняла финальное решение по трансферу Асенсио

Хавбек сборной Испании и мадридского «Реала» Марко Асенсио не перейдет в стан принципиального соперника «сливочных» - каталонской «Барселоны». По сообщениям журналистов El Nacional, руководство «сине-гранатовых» решило отказаться от сделки из уважения к «королевскому» клубу.

Ранее стало известно, что мадридский гранд принял решение не продлевать трудовое соглашение с 26-летним исполнителем. Таким образом, Асенсио покинет «Реал» в статусе свободного агента следующим летом.

За «сливочных» Марко выступает с июля 2015 года. В текущем сезоне чемпионата Испании Асенсио провел четыре поединка.