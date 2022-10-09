Анри оценил игру украинца, которого хочет купить «Реал»

Легендарный нападающий сборной Франции и лондонского «Арсенала» Тьерри Анри поделился мнением о восходящей звезде украинского футбола Михаиле Мудрике, правами на которого владеет «Шахтёр».

«Он провел хорошие игры в Лиге чемпионов, чем привлек к себе внимание. Я видел его игру за сборную Украины, это было круто. Мне нравится, как он играет один против одного. Мудрик определенно классный футболист. Им интересуются многие клубы, нужно немного подождать и узнаем, где он окажется», - передает слова Тьерри Hitc.

Ранее в СМИ сообщалось об интересе к 21-летнему украинцу со стороны «Арсенала», «Реала» и «Ювентуса».